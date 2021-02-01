Москва, , 15:14 — REGNUM В ходе незаконных протестных акций 31 января было задержано довольно много журналистов. Об этом 1 февраля заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на телеканале «Россия 24».

«Есть небольшие издержки, если говорить о правоохранительных органах. Поступают жалобы из регионов на моё имя: в частности, по журналистам, довольно много задержанных журналистов. Они отпущены, эти журналисты, но тем не менее, закон не предполагает задерживать журналистов, если они работают, если у них есть жёлтый жилет, удостоверение, направление редакции — задерживать их не надо», — заявил Фадеев.По его словам, в настоящее время уже вышел перечень поручений президента РФ по итогам встречи президента России с Советом по правам человека 10 декабря.

«Там есть такой пункт, прямо непосредственно пункт: поручение непосредственное обращено полпредах в федеральных округах обеспечить в полной мере соблюдение законодательство в отношении журналистов», — указал Фадеев.

«Мы будем тоже следить за этой работой, потому что здесь надо разъяснять, воспитывать, если хотите, разъяснительная работа среди правоохранительных органов, с одной стороны, с другой стороны, надо, чтобы журналисты соблюдали требования», — отметил он.