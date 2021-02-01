Москва, , 15:11 — REGNUM С точки зрения соблюдения прав человека, ситуация с протестами в России 31 января выглядит удовлетворительно. Об этом 1 февраля заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на телеканале «Россия 24».

«С точки зрения соблюдения прав человека, митинги эти были несогласованные. Не только несогласованные, а учитывая эпидемию в стране, они были фактически запрещены. У нас сейчас нельзя проводить подобные мероприятия», — заявил Фадеев.

«Но тем не менее, с точки зрения соблюдения прав, ситуация выглядит удовлетворительно. Слава богу, серьёзных пострадавших нет. Слава богу, все живы и здоровы. Потому что по-всякому бывает, когда столкновения начинаются между органами правопорядка и протестующими. Мы видим, как это происходит в той же Голландии, в тех же США», — указал он.