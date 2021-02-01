Киев, , 15:08 — REGNUM Из-за постоянных попыток Киева уйти от соблюдения Минских соглашений, начиная с их изменения до отказа вообще от «нормандского формата, переговорный процесс в настоящий момент зашел в тупик, что значительно усложняет урегулирование конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский поллитик, народный депутат Украины одного из предыдущих созывов Станислав Сафронов.

Политик напомнил, что вместе с тем глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук предлагает свой план-концепцию урегулирования кризиса, который как способен сдвинуть процесс с «мёртвой точки».

«Главное то, что представители «Оппозиционного платформы — За жизнь» в лице Виктора Владимировича на правильном пути решения этой страшной проблемы для нашего государства. И «нормандский формат», он имеет обязательства для каждой из сторон, и для продвижения дальше нужно выполнить эти обязательства», — подчеркнул экс-народный депутат.

Он заявил, что вполне разделяет мнение Виктора Медведчука о том, что завершение конфликта в Донбассе ¬ — это одна из первоочередных задач нынешней власти, которая, увы, ничего не делает в этом направлении.

«Первое, что главное, о чем говорит Медведчук и считает все население нашего государства, — это нужно завершить войну, закончить эту стрельбу, от которой гибнут наши люди. Вот это страшная проблема, которую мы должны решить как можно скорее… А для того, чтобы это завершилось, нужно, чтобы выполнялись условия «нормандского формата», выполнялись постатейно, выполнялись согласно договоренностям. Но, к сожалению, это ничего не выполняется», — резюмировал Станислав Сафронов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что вопрос возвращения Украины в Донбасс «не теряет и не может потерять своей актуальности». Политик подчеркнул, что этот конфликт разделил Украину по живому и ее надо «сшивать», основываясь на том, что людей сближает и объединяет.

Согласно официальной информации минобороны Украины, за 2020 год во время боевых действий в Донбассе погибли 50 украинских военных, кроме того, «по другим причинам» в зоне операции объединенных сил за предыдущий год умерли еще 79 военных. По статистике, в 2020 году были ранены 339 украинских военных.