Москва, , 15:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил призывы к введению санкций в отношении физлиц и компаний в РФ и не исключил введения за это уголовной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

«Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия», — заявил Володин журналистам.

В целом, по его мнению, призыв ввести санкции в отношении физлиц следует расценивать как действия против России и ее граждан.

«Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве», — сказал Володин.

Госдума в 2018 году приняла законопроект о введении уголовной ответственности за «ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией». Инициатива была внесена спикером Госдумы Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и лидерами фракций. Наказание предполагает до четырех лет лишения свободы.

ФБК (включен в реестр иностранных агентов) обратился к президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против 35 человек, включая бизнесмена Романа Абрамовича и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.