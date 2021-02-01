Москва, , 15:02 — REGNUM Развитие банковского сектора в России сопряжено с возникновением принципиально новых рисков. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

«Банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике. Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платёж или другую операцию можно дистанционно — без личного посещения офиса. То есть максимально удобно», — заявил Путин.

Такие действительно кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора. Однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски.

«Чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», — указал президент.

«Обращаю внимание правительства и Центрального банка: нужно, безусловно, держать эти вопросы на постоянном контроле», — отметил он.