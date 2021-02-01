Ставрополь, , 14:58 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе подвели итоги служебной деятельности за 2020 год в Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций. Всего за этот период в округе было ликвидировано более 20 членов террористических ячеек. Силовики задерждали также более 70 пособников боевиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержано более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске», — доложил в ходе совещания, которое прошло 1 февраля в режиме видеоконференцсвязи, командующий ОГВ© генерал-лейтенант Василий Федорук.

Он также отметил, что по материальной базе бандитов на Северном Кавказе был нанесен значительный удар — было уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья.

Как сообщал Василий Федорук по итогам предыдущего года, в 2019 году в Северо-Кавказском федеральном округе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек, а также уничтожено 190 объектов инфраструктуры боевиков.

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