Нейпьидо, , 14:56 — REGNUM На сегодня на территории Мьянмы, где военные совершили государственный переворот, находятся почти 70 граждан России. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь дипмиссии Антон Анисимов.

«По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов», — уточнил в беселе с РИА Новости дипломат.

Анисимов добавил, что пока никаких обращений в консульство за помошью от российских граждан не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме ночью 1 февраля произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве. После окончания режима ЧП они намерены провести всеобщие выборы и сформировать новое правительство.

Напомним, ранее в посольстве РФ в Мьянме рекомендовали соотечественникам, находящимся на территории страны, принять все необходимые меры предосторожности, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами, а также проявлять бдительность.