Киев, 1 февраля 2021, 14:59 — REGNUM Солисту белорусской группы «Песняры» на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В ходе разговора с пограничниками в киевском аэропорту «Борисполь» выяснилось, что в 2020 году музыкант «незаконно» посещал Крым.
Гражданин Белоруссии вылетел в Минск обратным рейсом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины инициировал запрет на въезд российскому актёру, режиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну.
Напомним, Украину утратила Крым после госпереворота в 2014 году. По итогам местного референдума полуостров вошёл в состав России, а власти Украины начали наказывать тех, кто «незаконно» посетил Крым в обход украинских пунктов пропуска.
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