Киев, , 14:59 — REGNUM Солисту белорусской группы «Песняры» на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ходе разговора с пограничниками в киевском аэропорту «Борисполь» выяснилось, что в 2020 году музыкант «незаконно» посещал Крым.

«Гражданин рассказал, что въезд совершил через закрытый пункт пропуска Симферополь. За нарушение украинского законодательства пограничники запретили ему въезд на территорию Украины сроком на три года», — рассказали в пресс-службе.

Гражданин Белоруссии вылетел в Минск обратным рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины инициировал запрет на въезд российскому актёру, режиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну.

Напомним, Украину утратила Крым после госпереворота в 2014 году. По итогам местного референдума полуостров вошёл в состав России, а власти Украины начали наказывать тех, кто «незаконно» посетил Крым в обход украинских пунктов пропуска.

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