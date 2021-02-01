Киев, 1 февраля 2021, 15:03 — REGNUM Украине не нужно проводить референдум по вопросам дальнейшего взаимодействия с Крымом и Донбассом. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 1 февраля на брифинге.
Он прокомментировал высказывание главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Читайте ранее: Украине нужно провести референдум по вопросу Донбасса и Крыма — Кравчук
Он добавил, что знает, сколько стоит проведение одного референдума, и считает целесообразным потратить эти деньги иначе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы он был президентом Украины в 2014 году, то Крым не вошёл бы в состав России.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения волеизъявления стал государственный переворот в Киеве. Ещё одним результатом незаконной смены власти на Украине стала гражданская война в Донбассе. Киев начал карательную операцию против сограждан, надеясь силой подавить недовольство.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский уверен, что он бы не допустил воссоединения Крыма с РФ