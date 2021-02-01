Киев, , 15:03 — REGNUM Украине не нужно проводить референдум по вопросам дальнейшего взаимодействия с Крымом и Донбассом. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 1 февраля на брифинге.

Он прокомментировал высказывание главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука.

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«При всём уважении к Леониду Макаровичу, но я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей — это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся», — сказал Разумков.

Он добавил, что знает, сколько стоит проведение одного референдума, и считает целесообразным потратить эти деньги иначе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если бы он был президентом Украины в 2014 году, то Крым не вошёл бы в состав России.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения волеизъявления стал государственный переворот в Киеве. Ещё одним результатом незаконной смены власти на Украине стала гражданская война в Донбассе. Киев начал карательную операцию против сограждан, надеясь силой подавить недовольство.

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