Москва, , 14:41 — REGNUM Меры поддержки банковского сектора в ходе текущего кризиса должны привести к долгосрочному благоприятному эффекту. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

«Общее смягчение кредитно-денежной политики, оно, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса. Но и должно привести российский банковский сектор — уже это, собственно, произошло — в качественно иное состояние, в состояние низких процентных ставок», — заявил Путин.

«Это правильная, необходимая тенденция, когда заёмные средства на расширение и развитие производства, на создание рабочих мест становятся более доступными», — указал он.