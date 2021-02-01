Москва, , 14:41 — REGNUM Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провёл учение по уничтожению корабля противника. Как сообщили 1 февраля в отделе информационного обеспечения ЧФ, по легенде учений, корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам Черноморского флота.

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Фрегат отработал поиск корабля, после чего «Адмирал Макаров» условно поразил его ракетным комплексом «Калибр-НК». Затем по кораблю условно отстрелялись расчёты «Бастиона». Все поставленные задачи были выполнены успешно.

Отмечается, что учения проведены в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января фрегат Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России «Адмирал Макаров» провёл учения в Чёрном море на фоне захода в данный регион двух эсминцев ВМС США. В ходе манёвров расчетом ПВО корабля была обнаружена условная воздушная цель и осуществлена постановка активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.