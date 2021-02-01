Москва, , 14:38 — REGNUM Банк России должен готовиться к поддержанию устойчивого развития кредитования после отмены антикризисных мер поддержки. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

«Очевидно, что такие антикризисные, экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер. Напомню, что и срок действия программ поддержки кредитования также ограничен», — заявил Путин.

В связи с этим президент предложил Банку России представить конкретный план по дальнейшему обеспечению устойчивости и динамики кредитования в российской экономике.