Киев, , 14:41 — REGNUM Безуспешная борьба с коррупцией на Украине вызывает разочарование у стран Большой семёрки (G7). Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 1 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

"Я должен подчеркнуть своё разочарование. И это не только моё разочарование, не разочарование Франции — это разочарование стран G7», — сказал дипломат.

Он добавил, что особенное разочарование вызывает ситуация вокруг Конституционного суда Украины.

Этьен де Понсен также назвал причины, по которым, с его точки зрения, Украина терпит поражение в борьбе с коррупцией.

«Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы», — добавил он.

Посол подчеркнул, что в данный момент в сфере борьбы с коррупцией на Украине «ситуация неудовлетворительна».

Напомним, ранее посол Франции на Украине заявил, что его страна готова присоединиться к так называемой «Крымской платформе», как только станет понятно, для чего создана эта платформа.

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