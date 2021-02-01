Киев, 1 февраля 2021, 14:41 — REGNUM Безуспешная борьба с коррупцией на Украине вызывает разочарование у стран Большой семёрки (G7). Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 1 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».
Он добавил, что особенное разочарование вызывает ситуация вокруг Конституционного суда Украины.
Этьен де Понсен также назвал причины, по которым, с его точки зрения, Украина терпит поражение в борьбе с коррупцией.
Посол подчеркнул, что в данный момент в сфере борьбы с коррупцией на Украине «ситуация неудовлетворительна».
Напомним, ранее посол Франции на Украине заявил, что его страна готова присоединиться к так называемой «Крымской платформе», как только станет понятно, для чего создана эта платформа.
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