Зугдиди, Грузия, , 14:48 — REGNUM В городе Чхороцку края Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии представители оппозиционных партий 1 февраля организовали митинг, на котором потребовали, чтобы мэр Дато Гогуа ушёл в отставку.

Местных жителей возмутила распространённая в соцсетях информация, что учеников одной из школ города привлекли к мытью туалета в мэрии. Видео, на котором видно, что дети убираются в общественном туалете, выложили в интернет.

«Мы требуем, чтобы печально известный мэр оставил пост. Вы можете видеть, чем сегодня занимается городской совет. То, что произошло отразится на детях, на всю оставшуюся жизнь», — заявил журналистам оппозиционной партии «Единое национальное движение» Рамаз Гулуа.

Гогуа в эфире «Общественного телевидения» заявил, что в мэрии не знали о том, что школьники придут убираться. Их во время уборки увидел один из работников городской администрации, после чего вывел из здания.

По словам мэра, об уборке якобы договорилась с директором школы бывшая работница администрации, которая с января там не работает.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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