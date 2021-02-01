Москва, , 14:30 — REGNUM Льготная ипотека по ставке 6,5% сыграла значительную роль в развитии ипотечного кредитования в целом. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

Новостройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отмечу такой важный востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%. Это программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом», — заявил Путин.

За 2020 год около 1 млн 700 тыс. российских семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки, что на 400 тыс. больше, чем годом ранее, указал президент.