Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию мира, сообщает Reuters 1 февраля.

Джаред Кушнер (сс) Navy Petty Officer 2nd Class Dominique A. Pineiro

Кушнер вместе со своим заместителем Ави Берковицем номинированы за их роль в переговорах о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известных как «Соглашения Авраама».

Кушнер и Берковиц выдвинуты адвокатом Аланом Дершовицем, который имел право сделать это в качестве почетного профессора Гарвардской юридической школы.

Кушнер, который является зятем Трампа, и Берковиц, который служил посланником Трампа на Ближнем Востоке, были ключевыми фигурами в переговорах о сделках между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Кушнер заявил, что для него большая честь быть номинированным на эту премию.