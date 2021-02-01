Нейпьидо, , 14:24 — REGNUM В Мьянме военные удерживают парламентариев в депутатской резиденции в столице Нейпьидо, сообщает 1 февраля Reuters.

Отмечается, что грузовые автомобили вооруженных сил страны заблокировали выезды из жилого комплекса, где проживают депутаты во время заседаний парламента.

По данным Reuters, парламентариям не разрешают покидать их резиденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме ночью 1 февраля произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

Читайте также: Глава Евросовета осудил военный переворот в Мьянме