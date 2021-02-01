Москва, , 14:24 — REGNUM Собственные программы банков по реструктуризации кредитов могут оказаться даже более значительными, чем те меры, которые проводились в рамках антикризисного пакета правительства. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

«Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась в рамках как антикризисного пакета, так и в рамках собственно программ банков. Наверное даже собственные программы банков были больше, чем другие. Была также расширена поддержка кредитования малого и среднего бизнеса», — заявил Путин.

По его словам, в прошлом году такие предприятия смогли дополнительно получить дополнительно свыше 600 млрд рублей на льготных условиях.