Москва, , 14:20 — REGNUM Банковская система России сыграла большую роль в нормализации экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам банковской сферы.

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«Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, которые мы предосмотрели для предприятий, компаний реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время было завязано на участие банков», — заявил Путин.