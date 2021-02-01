Архангельск, , 14:19 — REGNUM Губернатор Архангельской области назначил на должность Уполномоченного по правам ребенка Елену Молчанову, которая последние четыре года занимала пост областного министра труда и занятости и социального развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Елена Молчанова имеет педагогическое образование, работает в правительстве Архангельской области с 2006 года. Прошла путь от главного специалиста отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования до заместителя министра образования и науки.

В 2016 году перешла на работу в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, где занимала аналогичный пост — заместителя министра. В том же году была назначена на должность министра труда, занятости и социального развития Архангельской области, которую занимала до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года пост Уполномоченного по правам ребенка в Архангельской области занимала Ольга Смирнова. В октябре 2020 года губернатор региона Александр Цыбульский освободил ее от должности.