Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов намерен лично включиться в защиту Жемчужного пляжа, существование которого еще некоторое время назад отрицали петербургские чиновники. Об этом Миронов заявил после осмотра пляжа, в который новая врезается магистраль, во время визита в Северную столицу 1 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я буду на имя и губернатора обращаться, и в комитет по градостроительству и архитектуре — я сделаю депутатские запросы как депутат Государственной думы обязательно», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что «не сомневается» в поддержке со стороны губернатора Александра Беглова. Впрочем, сегодня он побеседовал и с главой комитета по градостроительству и архитектуре Владимиром Григорьевым. Тот заявил, что Смольный пока жителям помочь ничем не может, так как Генеральный план уже утверждён.

«Проблема решаемая — необходимо делать запрос по изменению Генерального плана. Здесь, я абсолютно убежден, городские власти пойдут навстречу жителям. Потому что рекреационная зона, тем более на таком красивом месте, как берег Финского залива, конечно, нужна», — сказал Миронов.

Он осмотрел территорию, и, на его взгляд, о происходящем там в свое время стоило бы писать в журнале «Крокодил».

"Нарочно не придумаешь, когда дорога асфальтированная идет, в залив входит и прямо в заливе обрывается. Ну это выброшенные деньги на ветер. Остается об этом только пожалеть», — заявил депутат Госдумы.

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Он также отметил нехватку транспорта и узость дорог, их перегруженность в районе «Балтийской Жемчужины».

Продолжение улицы Адмирала Черокова, о котором идет речь, было построено в 2019 году. Племянница Миронова, депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова около года боролась за спасение пляжа вместе с жителями. Тут вдоль берега планировали возвести Балтийский бульвар, что отрезало бы пляж от жителей.

Росприроднадзор указывал, что застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина» не предоставил в ведомство документы для прохождения обязательной экологической экспертизы, что, как утверждает Тихонова, нарушает требования законов «Об экологической экспертизе» и «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ».

В ответ на это городские власти год назад заявляли, что стройка идет «в полном соответствии с законодательством и утвержденной проектной документацией», а никакого Жемчужного пляжа на карте Петербурга не значится.

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В конце прошлого года активисты заявили, что «в устной форме» КГА оповестил, что в конце концов Смольный все же решил подвинуть магистрали и сохранить Жемчужный пляж. Теперь, по мнению Сергея Миронова, на это потребуется дополнительное финансирование, он готов лоббировать его выделение из федерального центра.

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