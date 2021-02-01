Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Предложенная Россией вакцина от COVID-19 является проявлением «информационной войны» против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в программе Axios на телеканале HBO.

«Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это — одно из тех проявлений серьёзной информационной войны, которая ведётся», — сказал он.

Зеленский заявил, что РФ якобы «пользуется» тем, что на Украину поздно придёт западная вакцина, и поэтому предлагает свою. При этом никто не может гарантировать качество российской вакцины, отметил президент Украины.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Украины Игорь Иващенко заявил, что первые вакцины поступят на Украину в средине февраля.

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