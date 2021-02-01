Москва, , 14:11 — REGNUM Силовики жёстко и в рамках закона реагируют на действия участников несогласованных протестных акций, но каждый случай применения насилия к митингующим следует рассматривать отдельно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 февраля журналистам.

«Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет», — подчеркнул представитель Кремля.

В качестве общей тенденции можно принять только одно, добавил он. Полиция действует жестко и в рамках закона, когда реагирует на провокации. Меры принимаются против участников несогласованных митингов, «отсюда количество задержанных».

В протестах участвуют много хулиганов и провокаторов с более или менее агрессивным поведением в отношении правоохранителей, а это недопустимо. В выявленными провокаторами разговоры невозможны, к ним со всей строгостью применяют закон, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в ряде российских городов прошли несанкционированные акции, некоторое число участников этих протестов задержала полиция.