Бишкек, 1 февраля 2021, 14:02 — REGNUM Коалиция парламентского большинства большинством голосов одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на должность премьер-министра Киргизии. Об этом сообщили в администрации законодательного собрания сегодня, 1 февраля.
Кандидатуру 41-летнего Марипова выдвинула парламентская фракция «Республика — Ата Журт».
Отметим, что фактическими лидерами партии «Ата-Журт» являются нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров и новый глава киргизских спецслужб Камчыбек Ташиев.
ИА REGNUM напоминает, что с 19 марта 2016 года и по настоящее время Улугбек Марипов занимает должность председателя счетной палаты Киргизии. Ранее, с апреля 2015 года по март 2016 года, он работал на посту первого заместителя руководителя аппарата президента республики.