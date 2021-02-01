Иерусалим, , 14:13 — REGNUM Третий общенациональный локдаун в Израиле нельзя будет отменять одномоментно: причина в том, что пока неизвестно, какими свойствами обладают недавно обнаруженные в стране штаммы коронавируса. Об этом сообщается в докладе Управления военной разведки Армии обороны Израиля, обнародованном 1 февраля.

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До тех пор, пока не станет ясен риск, связанный с мутантными штаммами коронавируса («британского», «африканского», «бразильского»), необходимо принять решительные превентивные меры, чтобы остановить их распространение, включая ускорение кампании вакцинации и недопущение бесконтрольного снятия локдауна, говорится в докладе.

Ранее стало известно, что житель Израиля, переболевший в августе COVID-19, заразился новым штаммом коронавируса. У него отсутствуют симптомы, что, как считает профессор Шай Эфрати, может быть связано с наличием антител от исходного вируса, которые защитили от болезни при заражении новым штаммом.