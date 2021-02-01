Ашхабад, 1 февраля 2021, 14:00 — REGNUM Индия выразила заинтересованность в ускорении строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), сообщили в пресс-службе туркменского МИД.
Совместные проекты обсудили министр промышленности и строительного производства Туркмении Сердар Бердымухамедов и посол Индии в Ашхабаде Видху Пеетхамбаран Наир.
Индийский дипломат высоко оценил инициативы Туркмении по созданию международных транспортно-транзитных коридоров и обеспечению энергетической безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января заместители министров иностранных дел Туркмении и Индии Вепа Хаджиев и Викаса Сварупа обсудили строительство газопровода ТАПИ.
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