Вашингтон, 1 февраля 2021, 13:45 — REGNUM Видеоролик с российским бомбардировщиком Су-24, пролетающим вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Черном море, опубликован на странице ВМС США в Twitter.
Запись сделана на борту корабля. В кадре виден российский самолёт, который пролетает вблизи эсминца над поверхностью воды.
«Эсминец «Дональд Кук» работает в международных водах в Чёрном море, а российский Су-24 проходит неподалеку», — говорится в описании видео.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в Чёрное море, затем туда прибыл другой эсминец, «Портер». В НАТО заявили, что таким образом отвечают на «наращивание военной мощи» РФ. На фоне прибытия в регион американских эсминцев учения в Чёрном море провёл фрегат Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Макаров».
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