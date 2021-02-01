Москва, , 13:38 — REGNUM Кремль внимательно следит за происходящим в Мьянме и анализирует информацию, заявил 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он добавил, что покане стоит предварительно делать какие-либо оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме ночью 1 февраля произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

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