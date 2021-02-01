Киев, , 13:32 — REGNUM Леонид Кравчук предлагает заручиться так называемой «народной поддержкой» для «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, но попытаться сделать это можно, только развязав войну, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 февраля, комментируя высказывания главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что народ Украины должен одобрить «возвращение» Крыма и Донбасса в состав страны, а власти, в свою очередь, должны будут предложить способы этого «возвращения».

Читайте также: Украине нужно провести референдум по вопросу Донбасса и Крыма — Кравчук

« Предложение Леонида Кравчука провокационное. Что значит эта постановка вопроса: народ Украины должен одобрить «возвращение» Крыма и Донбасса в состав страны, а предлагать способы «возвращения» — дело представителей власти? Всё дело именно в способах!

В Минске в 2015 году был выработан сложный, но способный сработать механизм сохранения всего Донбасса в составе Украины. Да, этот механизм предполагает особый статус для ДНР и ЛНР, что, однако, обосновано совершенно понятными причинами. Если бы Киев пошёл по пути выполнения Минских соглашений, то в части, касающейся Донбасса, и вопроса о том, «как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», не стояло бы — там всё прописано.

Теперь Кравчук предлагает заручиться так называемой «народной поддержкой» для «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны. Попытаться сделать это, однако, можно, только развязав войну. Войну с известными последствиями для Украины. Если Леонид Кравчук хочет войны, то пусть открыто так и скажет, пусть сформулирует свой вопрос к народу Украины должным образом: «Вы за то, чтобы начать войну для возвращения Крыма и Донбасса?» Уровень антироссийских настроений на Украине высок, шовинисты капитально искривили мозги многим украинцам, но, думаю, здравый смысл всё же восторжествует.

Крыма Украине не получить никогда; территорий ДНР и ЛНР, скорее всего, тоже, но виноваты в этом только киевские власти и их западные партнёры-начальники.