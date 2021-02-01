Неа-Иония, , 13:28 — REGNUM Министр образования Греции Ники Керамеус посетила среднюю школу №4 в Неа-Ионии 1 февраля, когда старшеклассники вновь вернулись к очному обучению по всей стране, передает AMNA.

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Школы в стране были закрыты около 2,5 месяца.

«Наш приоритет — открывать школы, всегда заботясь о своем здоровье и здоровье общества в целом. Именно поэтому я настаиваю на важности мер, которые мы будем соблюдать везде, будь то в школе или за ее пределами, а маска — это ценный инструмент», — сказала Керамеус, обращаясь к ученикам.

Министр также пригласила студентов старше 16 лет и преподавателей записаться через специальную платформу на прием для бесплатного тестирования на коронавирус, чтобы иметь более полную картину эпидемиологической обстановки в школах.