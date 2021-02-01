Москва, , 13:22 — REGNUM Задержания журналистов на незаконных акциях протеста 31 января в российских городах не носили массового характера, им в целом никто не мешал работать. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не приходится говорить о каком-то массовом характере (задержаний журналистов), совершенно не приходится», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Если говорить в целом, то журналисты «абсолютно нормально работали, они были в жилетах, никто им не мешал», уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что задержания в ходе несанкционированных акций в Екатеринбурге начинались там, где люди выходили за рамки, очерченные для обеспечения безопасности других граждан.

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