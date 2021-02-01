Москва, , 13:33 — REGNUM Призывы к антироссийским санкциям только подтверждают правильность включения так называемого Фонда борьбы с коррупцией в реестр НКО, выполняющих функции иноагента. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 февраля журналистам.

Фонд, основанный блогером Алексеем Навальным, призвал власти США ввести санкции против 35 российских граждан. Имена этих людей ранее опубликовало издание The Washington Post.

Пескова спросили, как такой призыв к американскому руководству восприняли в Кремле. «Ну фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что позиция Кремля в отношении санкций хорошо известна. Такие методы Запада считаются неприемлемыми, кроме того, это «совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений», и никакой перспективы у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, журналиста Владимира Соловьева и других.

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