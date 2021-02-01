Бангкок, , 13:22 — REGNUM Гражданам Украины, находящимся в Мьянме, следует сохранять спокойствие и сообщить о себе посольству Украины в Таиланде. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба посольства.

«Призываем граждан Украины, на данный момент находящихся в Мьянме, в течение ближайшего времени при отсутствии крайней необходимости отказаться от путешествий по стране, избегать массовых собраний, оставаться дома и сохранять спокойствие», — сказано в сообщении.

В посольстве попросили граждан Украины по любым каналам связаться с представительством в Таиланде и передать свои данные на украинском и английском языках: ФИО, номер паспорта, адрес, контактный телефон.

Напомним, ранее в Мьянме произошёл военный переворот. Глава Евросовета Шарль Мишель осудил произошедшее и призвал путчистов отпустить президента страны, министра иностранных дел и других задержанных представителей прежней власти.

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