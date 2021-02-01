Афины , , 13:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции 1 февраля выразило глубокую озабоченность развитием событий в Мьянме после ареста военными членов правительства. Об этом говорится в заявлении МИД в соцсети Twitter.

Внешнеполитическое ведомство страны призвало к немедленному освобождению членов правительства и «просит уважать волю народа, выраженную в ходе недавних выборов».

«Мы выражаем глубокую озабоченность развитием событий в Мьянме в связи с известием об аресте и задержании Нобелевского лауреата Аунг Сан Су Чжи, а также других политических деятелей», — содержится в сообщении.

Накануне власть в Мьянме взяли в свои руки военные, в результате чего под стражу оказались взяты глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию», государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.