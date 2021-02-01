Москва, , 13:18 — REGNUM На данный момент точных дат проведения встречи президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном нет. Об этом 1 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Точных дат пока для этого нет, но вы знаете, Путин и Макрон поддерживают весьма интенсивный диалог», — сказал он в ответ на вопрос о дате проведения встречи глав двух государств.

При этом Песков рассказал, что в течение последнего года такой диалог ведется по телефону, однако, по его мнению, это никак не влияет на содержательную сторону этого диалога, которая все еще является очень богатой, так как отношения двух стран очень многогранные.

«Мы не везде соглашаемся, но мы все обсуждаем, это те отношения, которые мы высоко ценим. И действительно неоднократно президенты говорили о необходимости организации личной встречи. И они условились, что как только обстановка будет более-менее подходящей для этого, такую встречу они проведут. Но еще раз повторяю, точных дат пока нет», — также отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к могиле бывшего главы государства Бориса Ельцина.