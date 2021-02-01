Минск, , 13:06 — REGNUM Природа для Александра Лукашенко является «приоритетом приоритетов». Об этом он заявил 1 февраля принимая с докладом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрея Худыка.

«Для меня природа — это абсолютный приоритет. Это приоритет приоритетов. Есть природа — есть жизнь. Нет природы — нет жизни. Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он сообщил министру: «Наши водные ресурсы, лес, которым наградил нас Господь, наши болота, которые дают основную часть кислорода в Белоруссии, и так далее — мы должны все это хранить, беречь как зеницу ока. И самое главное — жить в гармонии, как бы это пафосно ни звучало, но это так».

В ноябре 2016 году Александр Лукашенко сообщил: «Я любитель животных, потому что я вырос среди животных».