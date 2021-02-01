Москва, , 13:06 — REGNUM В России планируется усовершенствовать законодательство в сфере обеспечения социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых посёлках. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается 1 февраля на сайте Кремля.

Уточняется, что поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2020 года.

«Проанализировать совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Социальная политика» и Центральной избирательной комиссией РФ правоприменительную практику в сфере обеспечения социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках, и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства РФ в указанной сфере», — говорится в тексте поручений

Отчитаться с докладом по этому вопросу должны председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Доклад они должны представить главе государства в срок до 1 июня 2021 года.