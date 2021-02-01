Москва, , 13:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к могиле бывшего главы государства Бориса Ельцина. Об этом 1 февраля сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что сегодня 90 лет со дня рождения. Президент будет на Новодевичьем кладбище», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что члены семьи Ельцина не будут участвовать в церемонии.

Песков добавил, что Путин планирует позвонить супруге экс-президента Наине Ельциной.

Напомним, Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. В 2020 году по случаю дня рождения экс-президента Владимир Путин подарил дочери Ельцина Татьяне Юмашевой букет цветов и сервис.

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