1 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 13:17 — REGNUM После поездки тогда президента РФ Дмитрия Медведева на Курилы в 2010 году отношение к нему японской политической элиты и националистических сил резко ухудшилось. Один видный политолог Страны восходящего солнца жаловался мне: «Медведев своим посещением наших северных территорий оскорбил нас, японцев. Мы теперь рассматриваем его почти как Сталина, который отобрал у нас исконные территории. Ведь мы же просили его не делать этого, но он наплевал на наши чувства. Нет ему прощения… Путин хоть ведет переговоры с нашим правительством, ищет компромиссы, а этот глумится и не оставляет надежд. Как такое простит?»

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Правонационалистическая газета Японии «Санкэй симбун» быстро состряпала тогда книжонку под броским названием: «Кто позволил Медведеву незаконно въехать в нашу (?! — А. К.) страну? Мятежная дипломатия северных территорий». Досталось в ней и автору этих строк за занимаемую позицию отпора японским незаконным посягательствам на наши суверенные земли.

Недавно Д. Медведев поделился воспоминаниями о том визите на Курилы. В 2010 году в качестве президента он собирался на Сахалин, а по поводу поездки на Курилы окончательного решения не было. Однако информация о визите стала распространяться и дошла до официального Токио. Оттуда незамедлительно последовало заявление, что не потерпят такого от высшего должностного лица из России. «В этой ситуации я был вынужден нажать кнопку на пульте и сказать, ну всё, значит, собирайте команду, готовьте визит на Курилы, потому что ответить на такие заявления можно было только действием… Таким образом, я впервые, в том числе благодаря негибкой позиции японского МИД, попал на Курильские острова», — рассказывал он участникам Всероссийского патриотического слета «ОстроVа-2020».

Дмитрий Медведев на острове Кунашир. 1 ноября 2010 года, Сахалинская область Kremlin.ru

Сегодня Д. Медведев сделал важное заявление по так называемой «курильской проблеме» уже в качестве зампредседателя Совета безопасности РФ. Он высказался о возможности мирного договора между Японией и Россией в связи с ситуацией с Курильскими островами. Было справедливо отмечено, что сама возможность такого диалога исчезает, так как Токио не хочет вести разговор без фиксации своего права на территорию, принадлежащую РФ.

В то же время и Москва не имеет права отчуждать Курильские острова после принятия поправок к Конституции, отметил Медведев. По его словам, в формальной позиции предмет переговоров попросту исчезает. «Есть определённые установки, во всяком случае, установки жёсткие, которых придерживаются наши японские коллеги … На эти жёсткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории», — приводит слова зампреда Совета безопасности России РИА Новости.

Появление заявления Д. Медведева вскоре после специального заседания Совбеза РФ в полном составе по вопросам безопасности страны в дальневосточном регионе дает основания полагать, что притязания японского правительства на Курильские острова также были предметом обсуждения и принятия российским высшим руководством соответствующих решений.