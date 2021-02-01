Киев, , 13:00 — REGNUM Через 3−4 года Украина может рассчитаться со своими долгами и избавиться от зависимости перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 1 февраля в интервью журналистам Telegram-канала PavlovskyNews.

По его словам, у Украины есть достаточный финансовый потенциал, который позволит ей в 2021 году выплатить МВФ $1,7 млрд.

Гетьманцев добавил, что через 3−4 года Украина сможет полностью отказаться от международного кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финансового комитета Рады признал, что Украина обязана согласовывать свои шаги с внешними кредиторами.

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