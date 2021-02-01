Пекин, , 12:58 — REGNUM Власти КНР впервые поставили в качестве гуманитарной помощи вакцину от COVID-19, отправив ее партию в Пакистан. Об этом 1 февраля сообщил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Как указал официальный представитель китайского МИД, в ночь на 1 февраля китайское правительство отправило партию указанного препарата в Пакистан, как гуманитарную помощь.

«Это первая предоставленная Китаем зарубежному государству гуманитарная помощь в виде вакцины», — подчеркнул он.

Также Вэньбинь рассказал, что в настоящее время Китай готовится отправить вакцину от COVID-19 как гуманитарную помощь еще в 13 развивающихся стран, включая Бруней, Непал, Филиппины, Мьянму, Камбоджу, Лаос, Шри-Ланку, Монголию, Палестину, Белоруссию и Зимбабве.

При этом он отметил, что также планируется поставка гумпомощи ещё 38 нуждающимся в ней развивающимся странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на портале государственных услуг 31 января появилась форма для записи на вакцинацию от COVID-19.