Москва, , 12:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин не посещает строительства частных объектов. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли российский лидер на стройке объекта в Геленджике Краснодарского края, который фигурирует появившемся в сети видео как «дворец» якобы главы государства.

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"Президент стройкой не занимается, он посещает многие стройки, но те, которые касаются социальных объектов», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ему неизвестны случаи, «чтобы президент посещал такие частные стройки». Также он не знает, бывал ли Путин на этом объекте до начала строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 января так называемый Фонд борьбы с коррупцией (включён Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал ролик о поместье под Геленджиком, называя его «дворцом Путина». Комментируя скандальный фильм блогера Алексея Навального, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти заявления, назвав это враньём и «качественной клюквой». Официальный представитель кремля подчеркнул, что Путин не имеет к этому никакого отношения.

Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром особняка в Геленджике из расследования о «дворце Путина».