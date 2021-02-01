Нейпьидо, , 12:51 — REGNUM Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения всех задержанных военными Мьянмы. Об этом сообщила заместитель регионального представителя организации Мин Ю.

«Если задержанным не может быть предъявлено обвинение в уголовном преступлении, признанном международным правом, они должны быть немедленно освобождены», — заявила Мин Ю.

Она добавила, что военные Мьянмы должны уточнить, на каком основании были произведены задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мьянме ночью 1 февраля произошёл государственный переворот. Военные арестовали президента страны и главу правящей партии, которая также являлась и министром иностранных дел.

В столицу страны и город Янгон были введены войска. Военные объявили режим чрезвычайного положения сроком на один год и назначили на должность временного президента вице-президента Мьинт Шве.

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