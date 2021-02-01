Москва, , 13:01 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба Кремля.

На снимке, опубликованном на сайте Кремля, глава государства вручает патриарху Кириллу букет белых роз.

Ровно 12 лет назад, 1 февраля 2009 года, в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная интронизация предстоятеля РПЦ. Ранее Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским, на Смоленской кафедре он находился с 26 декабря 1984 года. В ноябре патриарху Кириллу исполнилось 74 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предстоятель РПЦ заявил о так называемом кризисе молодого поколения. Молодежь сегодня зачастую впадает в безумие и теряет всякие жизненные ориентиры, отметил он.

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