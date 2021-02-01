Вашингтон, , 12:52 — REGNUM Одним из главных «врагов» недавнего митинга сторонников Дональда Трампа в Вайоминге стала Лиз Чейни, занимающая третье место в негласной иерархии Республиканской партии. Митинг против одного из ведущих республиканских политиков является всего лишь один пример того, как наследие Дональда Трампа порождает все более глубокие внутрипартийные расколы. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Ранее в Вайоминг из Флориды отправился конгрессмен Митт Гаец, который резко осудил Чейни, поддержавшую процесс импичмента против бывшего президента.

Несмотря на то, что Трамп уже покинул Белый дом, трампизм процветает, подчеркивают шведские журналисты. Доказательством тому служат новые нападки на истеблишмент в Вашингтоне.

«Возможно, с той только разницей, что теперь откровенно правые политики-популисты, такие как 38-летний конгрессмен Митт Гаец, нацелены на своих товарищей по партии», — говорится в статье.