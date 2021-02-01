Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Согласно последнему опросу SVT/Novus, министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен стала рекордсменом по росту уровня доверия среди избирателей. С сентября 2020 года он увеличился на 10 процентных пунктов — с 19% до 29%. Однако ведущий политический обозреватель SVT Матс Кнутсон считает, что всплеск популярности Халленгрен может обернуться для нее серьезными проблемами.

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«Министр социальных дел Лена Халленгрен занимает уверенное положение в опросе Novus. Основное объяснение заключается в частом освещении событий в СМИ во время пандемии коронавируса. В то же время появление в телевизоре влечет за собой значительные риски для нее на следующем этапе, когда дело доходит до ответственности», — написал в своей статье Кнутсон.

Он отметил, что именно Халленгрен и ее министерство отвечают за большую часть мер правительства во время кризиса, вызванного пандемией. Лишь немногие другие министры в правительстве Стефана Лёвена так часто появлялись на телевидении и различных пресс-конференциях в прошлом году, как Халленгрен.

Кнутсон также подчеркнул, что не исключен тот сценарий, когда Халленгрен вполне может стать одним из претендентов на пост премьер-министра в тот день, когда Стефан Лёфвен покинет занимаемую им должность лидера «Социал-демократов».

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