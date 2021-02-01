Ташкент, 1 февраля 2021, 12:42 — REGNUM Председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана избран Нарзулло Обломурадов, сообщает агентство Kun.uz.
Ранее политик занимал должность первого заместителя председателя государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.
Обломурадов также возглавлял отдел контроля и координации деятельности народной приемной администрации президента.
Напомним, 20 ноября 2020 года Экопартию Узбекистана возглавил Комилжон Тожибоев. О его новом назначении не сообщается.