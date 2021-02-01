Таллин, , 12:43 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на соискание Нобелевской премии мира депутатом Европарламента от Эстонии Яаком Мадисоном. Об этом депутат парламента ЕС, представляющий эстонскую Консервативную народную партию, написал 1 февраля на своей странице в соцсети Facebook.

«В связи с тем, что кандидаты на Нобелевскую премию мира могут также подавать депутаты парламента, пользуясь случаем <…> я сделал это (выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии — ред.) ровно за два часа до наступления дедлайна», — говорится в сообщении политика.

Также он указал, что выдвинул бывшего американского лидера на соискание данной премии потому, что Трамп стал первым за 30 лет президентом США, при котором страна не начала никакой войны.

Кроме того, Мадисон напомнил, что под руководством Трампа на Ближнем Востоке было заключено несколько мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе.

«Посмотрим, кому достанется Нобелевская премия мира», — заключил в своем сообщении эстонский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января стало известно, что два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в сенате, покинули его команду.