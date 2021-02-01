Киев, , 12:41 — REGNUM Франция может присоединиться к так называемой «Крымской платформе», созданной Киевом, если поймёт, в чём её смысл. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 1 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

"В данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью — ещё неизвестно», — сказал дипломат.

Он добавил, что Франция готова присоединиться к данному начинанию, но оно нуждается в пояснении.

«Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время», — подытожил посол.

Напомним, ранее Киев инициировал создание некой «платформы», задача которой — «возвращение» Крыма в состав Украины. Также стало известно, что в первом саммите «Крымской платформы» примет участие Словакия.

В 2014 году Украина утратила Крым после государственного переворота в Киеве. Жители Крыма не признали насильственной смены власти в стране и провели референдум, по итогам которого полуостров вошёл в состав России.

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