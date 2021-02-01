Париж, , 12:36 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в интервью France Info, что комендантский час имеет «положительное влияние» на количество выявленных заражений SARS-CoV-2.

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Атталь подтвердил, что за прошедшую неделю количество выявленных заражений коронавирусом возросло на 4%, в то время как две-три недели назад этот показатель составлял 10−15%.

Тем не менее, пресс-секретарь французского правительства добавил, что «сегодня коронавирус еще распространяется быстрее, чем мы могли бы считать приемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Атталь заявил в ходе пресс-конференции, что комендантский час с 18:00 «в недостаточной степени останавливает»распространение коронавируса и что правительство страны рассматривает вариант «очень жесткого карантина».

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